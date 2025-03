O grupo 500 Matemática da Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva está, mais uma vez, a demonstrar o seu compromisso com a preservação ambiental, ao participar na iniciativa de voluntariado “Mãos que Ajudam”. Esta atividade, que objetiva a limpeza de beatas de cigarros no centro do Funchal, é uma ação de responsabilidade cívica que promove a sensibilização para a importância de manter a cidade limpa.

O vídeo que acima se reproduz corresponde à edição do ano anterior, evidenciando bem o empenho de todos os envolvidos.

A próxima edição desta ação de voluntariado terá lugar no dia 3 de abril, das 8h15 às 12h35, e contará com a participação de 149 alunos e 15 professores, que se vão reunir para limpar as ruas da cidade. Esta será a terceira vez consecutiva que a Escola B+S Ângelo Augusto da Silva participa na ação “Mãos que Ajudam”, reforçando o seu empenho em contribuir para a sustentabilidade e melhoria da qualidade do ambiente urbano.

A atividade, que já se tornou tradição no calendário da escola, tem como propósito, não só a limpeza das beatas de cigarro, mas também a sensibilização da comunidade para a importância de adotar comportamentos mais responsáveis em relação ao meio ambiente.