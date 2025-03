Bom dia!

Os tribunais madeirenses desconhecem o paradeiro de 128 indivíduos envolvidos em processos judiciais. Dez já foram condenados, enquanto os demais mantêm-se na condição de arguidos. Ao JM, o advogado Artur Batista refere que, “regra geral, nenhum está na Madeira nem em Portugal” e constata alguns casos estranhos em que os foragidos, se não tiverem termo de identidade e residência, não podem ser detidos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a arte que só os de fora dão valor. Antigamente, muitos faziam vida com o artesanato. Hoje, são cada vez menos os artesãos e os trabalhos servem fins recreativos, embora obtenham a valorização dos turistas. O JM deu voz aos ‘artistas’ que estiveram recentemente no Espaço do Artesão, no Campanário.

Adolfo Freitas anuncia último mandato no Sindicato da Hotelaria é outro assunto de relevo nesta edição que destaca um caso que continua a dar que falar. Funcionários do Pingo Doce reclamam 50 mil euros cada. O afastamento dos trabalhadores justificou uma queixa no MP contra a loja da empresa em Santo António e por ofensas morais.

Não perca ainda a música que sai da alma do beatboxer MixFX e as Ocorrências que dão conta de uma turista em apuros alvo de operações de resgate.

Bom dia e bom fim de semana!