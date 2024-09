Dos 2.017 militantes social-democratas da Região aptos a votar, nesta sexta-feira, nas eleições diretas do partido a nível nacional, “1.212 exerceram o seu direito, sendo que, destes, 1.200 expressaram a sua confiança em Luís Montenegro para mais um mandato enquanto presidente da Comissão Política Nacional do PSD, havendo a registar seis nulos e seis brancos”, informa uma nota do PSD/M.

De acordo com a comunicação do partido, este é “um voto de confiança renovado nesta liderança nacional que acabou por cumprir aquele que foi o repto lançado na Madeira pelo secretário-geral do PSD/M e também mandatário da candidatura, José Prada, que, nesta oportunidade, sublinha não só o exemplo que todos os militantes do partido na Região assumiram neste ato eleitoral como, também, o facto do mesmo ter decorrido, nos onze concelhos, com toda a normalidade”.

Citado na nota, Prada sublinhou que “mais uma vez, os nossos militantes foram exemplo neste ato eleitoral e aquilo que esperamos é que este contributo para a afirmação da liderança de Luís Montenegro, ora legitimada, possa reforçar, também, o compromisso do partido a nível nacional, assim como da AD, agora felizmente no Governo da República, para com a Região e, sempre, para benefício de todos os Madeirenses”.