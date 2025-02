O momento da aterragem no Aeroporto Internacional da Madeira, que também ostenta o nome do capitão da seleção das ‘Quinas’, foi captado em direto pelas câmaras da youtuber ‘Madeira Woman Spotter’.

O jato privado de Cristiano Ronaldo voou até à Madeira para recolher os familiares mais próximos com a missão de os transportar para o local onde irá celebrar o 40.º aniversário, na próxima quarta-feira.

Cristiano Ronaldo, recorde-se, está a jogar neste momento pelo Al Nassr, em jogo da 7.ª jornada do Grupo Oeste da Liga dos Campeões da Ásia de futebol, e já festejou um golo no duelo com o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

A equipa saudita está a vencer por 2-0, tendo CR7 anotado o segundo tento, aos 44 minutos, através da conversão de uma grande penalidade.