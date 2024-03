Sexta foi o Dia da Mulher. Sábado o de reflexão. Nem de propósito! Depois de 24h a pedir melhores salários, a solicitar a igualdade e a implorar pelo fim da discriminação, vieram outras 24 para respirar fundo e meditar. Em silêncio! No entanto, hoje, ainda não refeito, dou por mim a pensar se ainda faz sentido assinalar este dia. Calma, deixem-me ao menos acabar. Posso? Não. Não é que as senhoras não mereçam todo o reconhecimento deste mundo. Antes pelo contrário. Não. Não é que ache estranho o facto de pedirem igualdade de direitos e não se incomodarem por não haver um Dia Internacional do Homem. Longe disso. Não. Não é que tenha inveja da menstruação, dos saltos altos, da celulite ou das amigas falsas. Nada disso. Deus me livre. É antes sim por, hoje em dia, já não se saber com precisão o que é isso de ser mulher... Vá. Calma, já pedi. Não é preciso esse histerismo todo. Relaxem. Referia-me ao facto de, no tempo dos meus avós, o género feminino ser determinado pela presença de dois cromossomas X. Juro. Palavra de honra que era assim. XX era fêmea. XY era macho. Por vezes vinham em corpos errados? Provavelmente sim... Mas era azar, pronto.

Hoje já não. Hoje o conteúdo genético já pouco importa e o que temos a meio das pernas (sem ser os joelhos) é irrelevante. Se for preciso corta-se. Se preciso for, cola-se. Mesmo que não fique perfeito, desenrasca. O importante é cada um sentir-se bem. Nesse sentido, vou, também eu, procurar contribuir. Calma, já pedi 3 vezes. Não vou dar nada. Mas posso apelar a que esses órgãos sejam incluídos na lista de “tecidos” passíveis de doação. Sim, se se podem doar, por exemplo, rins, fígados, corações, pâncreas e pulmões... Porque não ceder um pirilampo? (Ia escrever pirilau, mas o corretor ortográfico antecipou-se e eu achei fofo). Eu escrevi “fofo”? A sério? Bem, parece que acabei de me inscrever na lista de dadores. E depois? Qual é o mal? A coisa é minha e faço dela o que a minha mulher quiser.

De seguida, seríamos obrigados a alargar a oferta aos tintins, que um homem sem eles não é nada. Ok, pode ser político, eu sei... Não de Câmara de Lobos, que esses, pelos vistos, em vez das cerejas agora têm tomates. Já os da capital, aparentemente, não os têm no sítio! Devem ter, sei lá, bitcoins no escroto?! Não faço ideia. Assim sendo, e se estiverem de acordo, começamos então por essa classe. Cada vez que prometerem e não cumprirem, castramo-los em nome da ciência. Por outro lado, mulheres há que parece que os têm no lugar dos ovários. Naturalmente que não vou falar em nomes nem dizer que uma até manda na Agricultura. Se pensaram na Dra Rafaela Fernandes, o problema é vosso e não meu.

Mas pronto. Deixemos o passado para trás e foquemo-nos no presente! Sabiam que faz hoje precisamente 148 anos que foi realizada a primeira bem-sucedida transmissão elétrica de voz por um aparelho inventado pelo homem? Essa engenhoca viria a ser batizada, pelo seu criador Bell, de telefone! Parece que não, mas foi um avanço tremendo. Deixou de ser preciso ir bater à porta das pessoas para as incomodar. Podia-se, daí em diante e no conforto do seu lar, importunar quem bem apetecesse. Não satisfeitos, ainda foram inventar o telemóvel. Pior, a internet. Agora sim, só não é perturbado quem desistir de existir. Eu falo por mim, mesmo sem redes sociais, há dias em que só queria que metade dos génios que vieram ao mundo se tivessem dedicado à pastorícia. Talvez na Rua dos Netos haja mais alguém como eu e se expliquem assim os constrangimentos, alegadamente sentidos por alguns, nas telecomunicações. Por certo já foram ultrapassados. Acredito piamente que, de sexta para cá, deve estar tudo operacional! Afinal de contas, o prazo para pagar quotas já terminou...

PS: hoje é o Dia Mundial do Combate ao Sedentarismo. Levante-se e vá votar. Por mais que não goste de nenhum e apregoe o “venha o diabo e escolha”, faça-o você. Solte o diabo que há em si.

PS PS: os que até hoje gritavam pela AD, não se iludam. Dia 21 ainda podem dizer ADeus...