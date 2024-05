Hoje, estreia absoluta no Teatro Municipal Baltazar Dias, do espetáculo “Abril em Maio” de Sara Gonçalves, que encerra as comemorações oficiais da Câmara Municipal do Funchal do 25 de abril. Esta é uma coprodução da Câmara Municipal do Funchal e da Associação de Bandolins da Madeira, com o objetivo de dar palco a tantas histórias anónimas associadas ao 25 de abril.

O espetáculo é uma viagem sonora que segue a linha da história feita de vento, de mar e calhaus de uma ilha e no seu encontro com homens, mulheres e crianças ao longo dos tempos. Nela será possível ouvir a resiliência dos primeiros habitantes da ilha no seu árduo esforço de trabalhar a terra, a esterilidade da distância numa governação longínqua e ausente, desde a descoberta à autonomia. Neste espetáculo ouvimos também o animo e o rejuvenescimento pela emancipação, a luta e a esperança do caminho da dignificação da mulher, do trabalho e do povo madeirense. Gritos e coragem que se se sentiram depois de um Abril, em Maio. Num contraste de um antes e um depois.

Um espetáculo com música e sonoplastia de Norberto Gonçalves da Cruz e desenho digital de Miguel Turnino Caires. Participam os atores Filomena Gonçalves e Edmundo Rosa, os músicos Emanuel Faria, Francisco Coelho, Joana Mendes, Ricardo Dias, Slobodan Sarcevic e Francisco Martins, os cantores Júlia Franco, Madalena Soares, Paulo Marques e Tiago Barros. A direção musical e arranjo vocal são de Lidiane Dualibi, a voz off de Élvio Camacho e Paula Erra, a animação de rua que irá acontecer posteriormente ao espetáculo será desenvolvido pelo Teatro Bolo do Caco.

As sessões acontecem hoje às 19 horas, dia 10 de maio às 15h e às 20h, dia 11de maio às 18 horas e dia 12 de maio às 16 horas. O bilhete tem um custo de 7 euros e pode ser adquirido na bilheteira física do Baltazar Dias ou através da plataforma da ticketline.