O grupo de adeptos do Marítimo que integra os Fanatics13 já se pronunciou em relação à agressão do presidente do clube a um adepto, ontem, à chegada da equipa ao aeroporto da Madeira.

Lamentam o “ato infeliz e irrefletido, mas que nunca poderá passar em branco” e consideram que todos os adeptos “têm direito a demonstrar o seu descontentamento”.

Eis o comunicado na íntegra:

“Os CSMFanatics13 vêm por este meio relembrar a toda a nossa massa associativa e adeptos em geral, que o nosso maior património são os nossos sócios maritimistas. Depois do que aconteceu ontem em termos desportivos e depois de falhar completamente os nossos objetivos, qualquer sócio tem direito a demostrar o seu descontentamento, seja dentro do estádio e fora dele. São os assalariados do clube que devem ser os primeiros a respeitar aqueles que acompanham a equipa, de norte a sul do pais, única e exclusivamente para apoiar o club sport marítimo. Conhecendo a postura do nosso presidente, temos a certeza que o que aconteceu no aeroporto foi um ato infeliz e irrefletido, mas que nunca poderá passar em branco.

Os Fanatics nunca serão, nem da lista A, B ou C, nem do Carlos Pereira, Rui Fontes ou Carlos André. Os Fanatics defenderão eternamente o nosso maior património porque este grupo foi criado pelo amor que sentimentos ao Club Sport Marítimo. No dia em que estes nossos valores não sejam mais respeitados o melhor é mesmo arrumarmos as malas e dedicarmos à pesca, todos os fins de semana”.