Julgamento de 25 arguidos de rede de droga adiado para setembro

Todas as sessões agendadas no âmbito do julgamento de uma das maiores redes de tráfico de droga da Madeira, com 25 arguidos, foram canceladas.

A juíza que preside o coletivo, Joana Dias, justificou a decisão com a constante falta de oficiais de justiça, por causa da greve. Referiu tratar-se se “uma situação muito constrangedora” e, devido à indefinição de haver recursos humanos para o decorrer do julgamento, entendeu ser melhor “desmarcar todas as sessões” e remarcar o julgamento para setembro, no início do próximo ano judicial.

A juíza Joana Dias vai proceder a novo despacho informando das novas datas, sendo que as testemunhas serão informadas. “Não tem jeito andarmos todas as semanas para cá e para lá, sem podermos fazer nada”, rematou.

Recorde-se que no banco dos réus estão quatro empresas e 21 cidadãos, dos quais nove estão em prisão preventiva ou domiciliária.

Esta foi a terceira vez que a diligência foi adiada, tendo inclusivamente o julgamento transitado do Edifício 2000 para o Palácio da Justiça.