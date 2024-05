Capotamento aparatoso em Campanário acionou bombeiros

Um veículo ligeiro sofreu, ontem à noite, um capotamento aparatoso na freguesia de Campanário.

Conforme apurou o JM, no local estiveram os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, com pelo menos uma ambulância.

Não foi, contudo, possível apurar mais informação sobre o sucedido, nem aferir a gravidade dos ferimentos daqueles que seguiam na viatura.

Todavia, conforme é constatável na imagem acima, o veículo acidentado ficou com danos materiais significativos.