Rússia, Síria e Turquia apresentam condolências ao Irão pela morte de Raisi

O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, prestou hoje homenagem à memória do Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, vítimas de um acidente de helicóptero.

”O Presidente Raisi e o Ministro dos Negócios Estrangeiros Amir-Abdollahian eram amigos verdadeiros e fiáveis”, afirmou Lavrov em comunicado.

O chefe da diplomacia de Moscovo acrescentou que Raisi e Amir-Abdollahian eram “verdadeiros patriotas” que “defenderam firmemente os interesses” do Irão.

O Presidente sírio Bashar al-Assad apresentou igualmente as condolências ao Irão após a notícia da morte do Presidente Ebrahim Raisi, demonstrando “solidariedade” com o Governo de Teerão que apoia Damasco desde o início da guerra civil síria.

”A Síria é solidária com a República Islâmica do Irão”, declarou o Presidente Assad na mensagem aos dirigentes iranianos.

”Trabalhámos com o falecido Presidente para garantir que as relações estratégicas entre a Síria e o Irão permanecessem sempre de forma próspera”, acrescentou o chefe de Estado da Síria.

Igualmente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidana disse que a Turquia “partilha a dor do povo iraniano, amigo e irmão”.

”Infelizmente, ficámos profundamente tristes ao ouvir as notícias do Irão”, disse Fidan em conferência de imprensa, em Ancara.

As equipas de socorro iranianas recuperaram hoje os restos mortais do Presidente, Ebrahim Raisi, e dos outros oito passageiros que seguiam no helicóptero que se despenhou no domingo no noroeste do Irão, anunciou o Crescente Vermelho.

O helicóptero que transportava Raisi e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, despenhou-se na zona de Kalibar.

O acidente ocorreu domingo, quando a comitiva regressava da zona de fronteira com o Azerbaijão, onde Raisi inaugurou uma barragem em que participou o homólogo azeri, Ilham Aliyev.