O presidente do Conselho Europeu contactou hoje, no Dia da Europa, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para vincar a “pertença comum e futuro” ucraniano na União Europeia (UE).

Estas palavras de Charles Michel coincidiram com uma nova deslocação a Kiev da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, por ocasião da efeméride.

“Chamada no Dia da Europa com o Presidente Zelensky para assinalar a nossa pertença comum e o futuro da UE”, escreveu Charles Michel, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Na mensagem, o presidente do Conselho Europeu disse ter confirmado ao Presidente ucraniano a sua “participação na cimeira de paz na Ucrânia em 15-16 de junho”, apelando “a todos os líderes mundiais para que apoiem este esforço de paz da Suíça”.

“Tive o prazer de informar ainda o Presidente ucraniano que a UE chegou a um acordo político para utilizar os lucros excecionais dos ativos russos imobilizados em benefício da Ucrânia”, adiantou Charles Michel.

Na quarta-feira, os embaixadores dos 27 Estados-membros junto da UE chegaram a um acordo de princípio sobre a mobilização dos lucros com bens russos congelados para a Ucrânia, num apoio estimado em cerca de 12 mil milhões de euros nos próximos quatro anos.

Previsto está que 90% sejam afetados para a Ucrânia através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (que financia a compra de armas e munições de proteção) e 10% através do orçamento da UE (apoio não militar).

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, está hoje a assinalar o Dia da Europa numa nova deslocação à Ucrânia, país que qualificou como “terra dos corajosos”, dada a contínua invasão russa do país iniciada em fevereiro de 2022.

“Coragem, força, determinação. Com o Presidente Zelensky em Kiev. Viva a Ucrânia”, escreveu Metsola na rede social X, juntamente com uma fotografia dos dois responsáveis.

A Ucrânia tem estatuto de país candidato à UE desde meados de 2022.

Em meados de dezembro de 2023, o Conselho Europeu decidiu abrir as negociações formais de adesão à UE com a Ucrânia.

Kiev tem contado com apoio militar e financeiro da UE, como o mecanismo para a Ucrânia, recentemente aprovado, de 50 mil milhões de euros até 2027.

Hoje comemora-se o Dia da Europa, mas também se assinala um mês antes das eleições para o Parlamento Europeu, marcadas para 06 a 09 de junho (em Portugal, o escrutínio é nesta última data).

O Dia da Europa é assinalado em mais de 60 cidades europeias, incluindo em Portugal, com várias iniciativas e com vários monumentos iluminados com mensagens alusivas à UE e a apelar ao voto nas eleições europeias.

A edição deste ano do Dia da Europa realiza-se 45 anos após as primeiras eleições europeias de 1979.

O Dia da Europa reporta-se à data, em 1950, em que o então ministro dos Negócios Estrangeiros francês Robert Schuman proferiu a “Declaração Schuman”, na qual se propôs a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a base fundadora do que é atualmente a UE.

A data foi celebrada pela primeira vez em 1986 e tem vindo a representar a paz e a unidade do continente europeu.