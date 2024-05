O presidente do Marítimo já se pronunciou em relação à agressão que protagonizou contra um adepto, logo à chegada ao aeroporto da Madeira durante a noite de ontem.

Em declarações ao DN, Carlos André Gomes reconhece que tem de “pedir desculpa ao referido adepto do Marítimo” por um ato que considera ter sido “irrefletido”.

Ainda assim, acusa o adepto agredido de ofensas constantes. “Há muito que anda nos jogos em casa do Marítimo a proferir palavras ofensivas para com esta direção. Vira-se constantemente para tribuna no final dos jogos e ofende tudo e todos”, situação que diz ter voltado a acontecer ontem, mormente as imagens da RTP-M não terem captado o que relatou.