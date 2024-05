O PS-Madeira reafirmou, hoje, o seu compromisso com a valorização da carreira docente, pondo fim às injustiças que continuam a verificar-se em termos de progressão nos respetivos percursos profissionais, aproveitando para criticar a postura eleitoralista assumida agora pelo PSD em relação a esta classe.

Esta manhã, após uma reunião da candidatura do PS-M às eleições legislativas do próximo dia 26 com a direção da secção regional do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), o candidato Rui Caetano denunciou a “hipocrisia” de Miguel Albuquerque, que prometeu iniciar no próximo ano a regularização das carreiras dos professores e proceder à extinção das quotas e à vinculação automática destes profissionais.

“Ao longo dos últimos anos, o PS tem vindo a defender a vinculação dos docentes aos três anos de serviço e a eliminação das quotas para progressão na carreira, mas o PSD e os partidos seus aliados na Assembleia Legislativa sempre recusaram estas medidas que são da mais inteira justiça”, disparou Rui Caetano, considerando que esta posição agora assumida por Miguel Albuquerque representa uma “marcha-atrás” com um intuito puramente eleitoralista. “Mais uma vez, na tentativa de se manter agarrado ao poder, vemos o PSD a fazer promessas em vésperas de eleições, as quais depois acaba por nunca cumprir”, disse o socialista, vincando que a vida destas pessoas, neste caso dos professores, “não pode estar à mercê de medidas extraordinárias apenas em ano de eleições, para, depois, voltar a cair no esquecimento”.

Por isso mesmo, Rui Caetano reafirmou, neste caso à direção do SIPE, que, com um Governo Regional do PS, serão implementadas medidas definitivas de valorização da carreira docente, garantindo a vinculação de todos os professores com três anos de serviço. Além disso, reforçou que serão eliminadas, de uma vez por todas, as quotas para aceder aos 5.º e 7.º escalões, que será encontrado um novo modelo de avaliação dos professores mais justo será reduzida a burocracia no trabalho docente.

Na reunião com o SIPE, foram ainda abordadas as questões da falta de professores que já começa a ser sentida em várias disciplinas, consequência do desgaste e do envelhecimento da classe. Uma situação que, alertou, torna ainda mais necessária a valorização da carreira, para atrair novos profissionais, garantir a motivação dos docentes e as condições adequadas para uma Educação cada vez mais eficiente e com melhores resultados.