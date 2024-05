A Instituição já iniciou as celebrações dos cem anos de presença no arquipélago, recordando-se que aqui chegaram em 1925.

Subordinado ao tema “100 anos a Cuidar”, as celebrações começaram com uma missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás. Esteve presente o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e o presidente demissionário do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Na sua intervenção, José Manuel Rodrigues enalteceu o papel desenvolvido em prol da sociedade por parte das irmãs Hospitaleiras. “Um grande obrigado por aquilo que fizeram ao longo destes 99 anos e no que fazem diariamente na prestação de cuidados à nossa população”.

As irmãs Hospitaleiras têm na Região uma unidade de saúde que presta cuidados especializados em Psiquiatria e Saúde Mental, Deficiência Intelectual e Reabilitação Psicossocial, com respostas especializadas em ambulatório, internamento e reabilitação.

“Hoje, dia 9 de maio, a Casa de Saúde Câmara Pestana dá início à abertura das celebrações do centenário da chegada das Irmãs Hospitaleiras à Madeira, cujos 100 anos se completarão a 9 de maio de 2025. As Irmãs Hospitaleiras vieram para a Madeira a convite da Junta Geral do Funchal, na pessoa do Dr. Vasco Gonçalves Marques, para assumirem a gestão do então ‘Manicómio Câmara Pestana’, que se encontrava num profundo estado de degradação, tanto em relação às estruturas físicas, como no que diz respeito ao cuidado das 31 doentes que se encontravam internadas. Passados 13 anos da entrega da Casa de Saúde às Irmãs, em 1938, o Dr. Vasco Marques visitou a Instituição e deixou registado no Livro dos Visitantes ter cumprido “um dever de humanidade ter entregue o Manicómio às admiráveis Irmãs Hospitaleiras...!”, refere o comunicado da instituição.

Nota final para a presença dos secretários regionais de Saúde, Pedro Ramos, e de Inclusão e Juventude, Ana Sousa.