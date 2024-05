A partir do dia de hoje, 9 de maio, vai ser possível adquirir o Pirilampo Mágico em todas as lojas Pingo Doce de Portugal Continental e Madeira e apoiar aquela que é uma das mais antigas e mais reconhecidas iniciativas de solidariedade social em Portugal. Organizada pela Federação Nacional das Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI) e pela RTP/Antena 1, a Campanha deste ano tem como lema “A magia da solidariedade”.

Realizada anualmente desde 1987, a Campanha Pirilampo Mágico tem como objetivo informar e sensibilizar a opinião pública para a causa da deficiência e inclusão e angariar fundos a favor das CERCI e outras organizações congéneres.

O Pingo Doce é o único retalhista alimentar a associar-se a esta campanha, permitindo a alargar a rede de distribuição do Pirilampo Mágico aos milhares de portugueses que visitam as suas lojas todos os dias.

“Como elemento ativo na comunidade, o Pingo Doce apoia diariamente diversas instituições de solidariedade social espalhadas pelo país que trabalham junto de grupos mais vulneráveis da sociedade. Sendo esta uma campanha tão relevante em Portugal, é de extrema importância impulsioná-la para que chegue ao maior número de pessoas.”, explica Filipa Pimentel, Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce.

Através de diferentes iniciativas e apoios, o Pingo Doce contribui ativamente para a capacitação das instituições que têm como objetivo promover a igualdade e combater a discriminação, procurando contribuir de forma positiva para as comunidades locais onde se insere.

A par deste apoio, o Pingo Doce promove a criação de oportunidades de formação e trabalho para pessoas em situação de desvantagem no acesso ao mercado de trabalho, como é o caso das pessoas com deficiência, através do Programa Incluir. Trata-se de um programa de empregabilidade e desenvolvimento de competências que até hoje permitiu que muitas pessoas encontrem uma oportunidade no mercado de trabalho nas Companhias do Grupo Jerónimo Martins, nomeadamente no Pingo Doce, e que promove a eliminação da desigualdade de oportunidades, a exclusão social e a pobreza.