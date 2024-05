O Sensa Hotels tem dois hotéis que foram reconhecidos no Tripadvisor Travellers Choice Awards Best Of the Best 2024.

O Tripadvisor é conhecido como a maior plataforma de comentários e classificações de hóspedes em todo o mundo. Estes prémios são baseados no feedback genuíno de qualquer pessoa que visitou e deixou uma avaliação autêntica nesta plataforma, durante um período de 12 meses, tornando-o uma designação valiosa e confiável dos favoritos dos viajantes.

O hotel Aqua Natura Madeira, no Porto Moniz, recebeu o prémio de Best of the Best e está entre os 1% melhores hotéis do mundo na Categoria “Small & Boutique”, já o hotel Quinta do Furão, em Santana, recebeu o prémio de Best of the Best e está entre os 10% melhores hotéis no mundo.

O Travellers Choice Awards é um dos prémios mais reconhecidos no setor do turismo e para nós é muito gratificante termos sido distinguidos.

“Este prémio deve-se ao nosso staff, que se reinventa para dar sempre o melhor serviço e proporcionar a melhor experiência. Queremos, por fim, agradecer também aos nossos hóspedes que ajudaram a tornar esta distinção possível, elevando ainda mais a fasquia para o próximo ano”, releva do Sensa Hotels enviado ao JM.