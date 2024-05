Nos dias 6 e 7 de setembro, o Parque de Santa Catarina volta a ser o palco do Festival MEO Sons do Mar, o qual contará, desta vez, com Vitor Kley, D.A.M.A e os Ornatos Violeta.

A apresentação pública deste cartaz decorreu hoje na Câmara Municipal do Funchal, onde Jorge Lopes, promotor deste evento, garantiu que esta 12.ª edição procurará dar “um passo em frente”, ao tornar o “festival cada vez mais uma experiência em que as pessoas sintam algo diferente e inovador”, podendo, por isso, ser esperadas algumas novidades, a anunciar mais perto do evento.

O objetivo, apontou, é que este certame se assemelhe cada vez mais ao Festiva MEO Marés Vivas e ao MEO Sudoeste.

Por seu turno, Jorge Sequeira, diretor comercial da Altice Madeira, reiterou o compromisso da MEO e da Altice para com a Região, para a qual têm desenhado um plano de investimentos, que vão além da sua aposta na fibra ótica, na rede 5G, na abertura e requalificação de lojas e na criação de postos de trabalho, mormente no seu call center, que passou a contar com mais cerca de 100 colaboradores este ano.

“São investimentos elevados, na casa dos milhões de euros que a Altice faz anualmente na Região, mas naturalmente também não estamos desligados da cultura”, vincou.

A este propósito, agradeceu o apoio dado pela Câmara Municipal de Funchal, com a qual espera continuar a colaborar na oferta de mais eventos na cidade, como é o caso do festival de Jazz.

Já Cristina Pedra enalteceu a aposta do município no setor cultural, o qual bebeu já 6,5 milhões de euros este ano, um valor recorde. O apoio dado à realização deste festival integra-se justamente neste compromisso. “O vetor cultural não é menos importante e integra-se na nossa estratégia para viver bem e com qualidade no Funchal”, vincou.

Os bilhetes terão o custo de 15 euros por um dia, podendo, no entanto, ser adquirido o passe de dois dias por 25 euros. Este ingressos estarão à venda nas lojas MEO e MEO Blueticket.