A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, mais conhecida como escola da Levada, promoveu, na manhã de ontem, uma palestra alusiva à Semana da Europa, cujo dia se celebra hoje, 9 de maio, numa homenagem à Declaração Schuman.

O propósito do evento, passou por abordar, com os alunos, as questões europeias para que a União Europeia não seja um lugar distante ou de desinteresse, impulsionando, deste modo, a literacia europeia.

“Além dos professores coordenadores do Clube Europeu, António Gomes e Nuno Gonçalves, o evento contou com a presença de um painel de oradores, constituído por Sara Cerdas, eurodeputada ao Parlamento Europeu, Marco Teles, gestor da agência Europe Direct Madeira, Paulo Sousa, diretor de marketing do The Views Hotels e Rubina Santana, psicóloga a exercer funções na escola anfitriã. Estiveram presentes na sala de sessões cerca de uma centena de alunos do ensino secundário e respetivos professores”, é informado em nota às redações.

“A sessão de abertura esteve a cargo do professor Armando Barreiro, presidente do conselho executivo da escola, que, após as habituais saudações e agradecimentos às entidades, alunos e professores presentes, realçou a importância da existência deste tipo de iniciativas direcionadas à comunidade educativa, não deixando também de manifestar o desejo de ver reforçados os valores da tolerância, da solidariedade, da liberdade e do respeito, cruciais para uma sã e pacífica vivência em sociedade.

Ainda antes das intervenções, Nuno Gonçalves, professor de Economia, apresentou os resultados provenientes de um inquérito por questionário que foi aplicado aos alunos do ensino secundário desta escola, no âmbito precisamente desta palestra e que visou apurar o grau de conhecimento dos alunos em relação à UE e suas instituições, descrever as principais tendências das perspetivas de futuro dos alunos em relação aos estudos/mobilidade, assim como em relação ao exercício do direito de voto. Algumas destas informações veiculadas serviriam mesmo de mote para as intervenções que se seguiram.

A iniciar a sessão do painel principal, a eurodeputada Sara Cerdas explicou a importância da UE e apelou à participação cívica dos jovens e da importância da contribuição de todos para a construção de uma Europa cada vez melhor. Referenciou o Espaço Europeu de Dados de Saúde como um exemplo prático de como as políticas gerais da União Europeia podem favorecer os seus cidadãos, sem descurar os padrões do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e outras legislações”, é sumarizado no mesmo documento.