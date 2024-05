Proteção Civil implementa exercício que simula tsunami

O Serviço Regional de Proteção Civil irá realizar um exercício denominado ‘Procivex24’, no dia 22 de maio, que visa essencialmente o aprofundamento da articulação Operacional e da relação de cooperação entre o serviço e os diversos Agentes de Proteção Civil, exercitando o planeamento e a condução de uma operação conjunta, em resposta a uma situação de Acidente Grave e/ou Catástrofe, com a consequente ativação do Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região.

O cenário do exercício irá promover o desencadeamento das ações no âmbito da proteção civil, provocadas pelo impacto de um tsunami que irá atingir a Costa Sul da Madeira, nomeadamente, Funchal, Santa Cruz e Machico, e a Ilha do Porto Santo.

Este exercício irá envolver diversas forças de intervenção na área do socorro e emergência, entre elas, Corpos de Bombeiros da Região, Serviços Municipais de Proteção Civil, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Marítima, Forças Armadas, Força Aérea Portuguesa (AM3), Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, Cruz Vermelha Portuguesa, Sanas, EMIR, Serviço Regional de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM), Instituto de Segurança Social da Madeira.

A Proteção Civil informa a toda a população que no dia 22 de maio haverá uma grande afluência de meios de socorro nos referidos concelhos, sendo que os mesmos se encontram em pleno exercício, não havendo motivo de alarme por parte dos cidadãos.