ACIF comemora amanhã Dia do Empresário Madeirense

A ACIF comemora, amanhã, o Dia do Empresário Madeirense, com a realização de uma conferência subordinada ao tema ‘Inteligência Artificial / Sustentabilidade’ durante da manhã, no Centro de Congressos da Madeira.

Programa

09h00: Receção dos participantes

09h30: Sessão de abertura

Jorge Veiga França – Presidente da Direção da ACIF-CCIM

Miguel Albuquerque – Presidente do Governo Regional da Madeira

10h00: Keynote Speaker: Inteligência Artificial – António Costa Silva – Ex. Ministro da Economia e do Mar

10h30: Coffee-break

11h15 Debate: O Papel da Inteligência Artificial no Desafio da Sustentabilidade

Carlos Fulgêncio – Coordenador Europeu do The Climate Boot Camp (EcoActUs)

Cristina Calheiros – Research Scientist em CIIMAR

Pedro Colaço – Presidente e CEO da GuestCentric

André Marquet – CEO da Productized

Nuno Loureiro – Data & AI Director da PwC

Moderador: Vítor Gonçalves – Jornalista, coordenador e apresentador do programa Grande Entrevista da RTP.

Para finalizar o programa das comemorações, terá lugar o habitual jantar no Pestana Casino Park Hotel, pelas 19h30, onde decorrerão as homenagens ao Empresário Miguel de Sousa, ao Empresário da Diáspora João Paulo Gonçalves, e ao Empreendedor André Loja. As empresas homenageadas nesta edição serão a Flórida-Construções Imobiliárias da Madeira, S.A., e a Justino’s Madeira Wines, S.A.