Nico’s inaugura segunda loja no Porto Santo (com fotos)

O novo espaço do grupo Nico’s, no Porto Santo, é inaugurado nesta manhã de segunda-feira, sendo um negócio que dá trabalho direto a 5 funcionários. No exterior do espaço, vários são os populares e convidados que se encontram presentes.

A Lambeca Nico’s vai proporcionar cinco postos de trabalho diretos e fica situada no centro nevrálgico da vila do Porto Santo.

A Lambeca Nico’s fica situada junto à “Baiana”, na Praça do Município, representando um investimento de trezentos e vinte mil euros.

No interior, uma estação com quinze sabores de gelados diferentes e uma estação de creperia, assim como uma de doçaria com artigos diversos como guloseimas, compotas, prometem fazer as delícias dos clientes.

O grupo detentor das Marcas Nico’s Burguer e Lambeca Nico’s conta, nesta inauguração com a presença do presidente Miguel Albuquerque, assim como do autarca Nuno Batista.