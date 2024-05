Os detidos da operação Rota do Viajante II já chegaram ao Palácio da Justiça, onde serão sujeitos a primeiro interrogatório judicial no Juízo de Instrução Criminal do Funchal.

Recorde-se que inicialmente estava previsto que os detidos fossem transportados para o continente, onde seriam ouvidos no tribunal de Loures.

No entanto, quatro dos cinco detidos acabaram ontem por dar entrada no Palácio da Justiça para serem identificados.