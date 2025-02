Jornal Local Europeu do Ano!

Este foi o prémio que o JM conquistou ontem entre mais de três mil títulos de 22 países que participaram num dos maiores concursos de jornais do mundo.

Na categoria Local, o seu JM Madeira foi o que mais agradou ao júri que não teve dúvidas em nos atribuir um dos quatro principais prémios desta 26.º edição do concurso.

Vale a pena sublinhar que esta foi apenas a segunda vez que o JM concorreu ao longo dos seus quase oito anos de publicação como jornal privado, o que valoriza ainda mais a distinção.

E torna-se imperioso explicar que este não é um prémio como outro qualquer. Este é o prémio! É a principal distinção nesta categoria entre tantos e tantos outros jornais locais que se publicam na Europa.

E também não é um prémio que distingue apenas uma edição feliz ou uma fotografia mais bonita do que o habitual. Este reconhecimento valoriza todo o conjunto gráfico, incluindo as publicações apresentadas a concurso e as escolhidas aleatoriamente.

Para o Jornal com a dimensão do nosso JM, este é um prémio importante. É um incentivo para os profissionais que fazem o milagre de acontecer cada edição. E aqui é justo reconhecer o papel determinante da Maquetagem, departamento que cuida da imagem do Jornal. O empenho e a criatividade da Luci Martins, do Selmo Vieira, do Vítor Abreu e do Luís Fernandes são aqui justamente destacados.

O mesmo reconhecimento público é devido à Joana Sousa. A nossa repórter fotográfica vai para além da fotografia e cria narrativas entre imagens e texto que valorizam as reportagens e as capas do Jornal.

Nota positiva também para o crescente cuidado que todos os jornalistas demostram na forma como organizam e pensam as suas publicações para ir ao encontro de quem procura as notícias na tradicional edição impressa.

Destaque ainda para o trabalho de toda a estrutura de Redação, que zela pela atualidade informativa a par de uma cuidada apresentação do JM.

E uma palavra final para enaltecer o trabalho de todos os que na Empresa Jornalística da Madeira ajudam a criar condições para que o Jornal cresça num mercado cheio de obstáculos.

Com todos a contribuir, fica mais fácil o trabalho da Direção.

Mas este prémio não é apenas para os profissionais do Jornal. É também para fora. Para os Leitores. Para os Assinantes. Para os Anunciantes.

Este prémio também é Seu, que nos acompanha todos os dias. Obrigado por nos deixar estar aqui. Por nos deixar chegar até aqui.