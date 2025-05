Perguntei ao ChatGPT o que é o Dia Mundial da Internet e a resposta surgiu poucos segundos depois: “É comemorado anualmente no dia 17 de maio. A data foi criada com o objetivo de promover o uso responsável e acessível da internet, além de refletir sobre o impacto da tecnologia digital na sociedade moderna. A data também busca destacar a importância da internet como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento, além de discutir questões como a segurança online, a privacidade e a neutralidade da rede. Foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2005, durante a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (CMSI), com o intuito de incentivar o uso mais consciente da internet em todo o mundo. Assim, o Dia Mundial da Internet é uma oportunidade para as pessoas e organizações refletirem sobre o papel da tecnologia no quotidiano, ao mesmo tempo em que promove a conscientização sobre as oportunidades e desafios que ela apresenta.”

Tal como neste exemplo, todos os dias temos ao nosso dispor as ferramentas tecnológicas e digitais para facilitar o acesso à informação, à comunicação e ajudar em pequenas tarefas das nossas vidas. No entanto, não podemos esquecer as desvantagens do seu uso problemático, quer a nível pessoal, quer a nível dos relacionamentos presenciais. Atualmente, temos vários desafios relacionados com o uso inadequado e com a saturação tecnológica a que estamos expostos, que podem favorecer o aparecimento de novas condições psicológicas e psicopatológicas, como por exemplo estados ansiosos e depressivos. O Manual de Diagnóstico das Doenças Mentais (DSM-V), da Associação Americana de Psiquiatria, recomenda o estudo e a compreensão de critérios de diagnóstico das dependências comportamentais, como as dos jogos e da Internet.

Em 2017, a Direção Regional de Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD) criou o Projeto “Estou online e agora?”, para promoção do uso saudável e equilibrado da tecnologia e internet, com intervenção nas escolas, na comunidade, nas famílias, nos locais de trabalho, no contexto desportivo, na comunicação social e na formação de profissionais. Este projeto aborda com maior incidência as temáticas relacionadas com a utilização problemática da internet, cyberbullying, sexting, perturbações do sono e do jogo. No âmbito deste projeto e para assinalar o Dia Mundial da Internet 2025 na Região Autónoma da Madeira, será dinamizado um programa de atividades em parceria com a Escola B23 Ciclos do Caniço, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva e a Escola B23 Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia, envolvendo profissionais, alunos e pais/encarregados de educação.

A Direção Regional de Saúde associa-se a esta comemoração, desafiando as famílias a criar um dia de detox digital por semana, em que se dedicam a outras atividades (sem ecrãs) e seguindo as seguintes recomendações:

- Crie regras simples de uso saudável para todos, no contexto familiar, por exemplo restringir o uso do telemóvel durante as refeições, para que estejam disponíveis para falar olhos nos olhos e interagir;

- Evite recorrer ao uso excessivo do telemóvel para “aliviar” a tristeza, frustração ou para esquecer os problemas. Opte por conversar com pessoas de confiança ou, caso necessário, com um profissional de saúde, em alternativa apenas à compensação online;

- Estabeleça um tempo limite para consultar as redes sociais. Lembre-se que a utilização excessiva promove o FOMO (fear of missing out), ou seja, o medo de perder algo importante, que pode representar um sintoma de dependência, normalmente associado a um aumento da ansiedade.

- Nos seus tempos livres, mantenha atividades (desportivas ou culturais) alternativas ao uso de tecnologia.