No Município de Porto Moniz, chegados ao fim do mês de janeiro, temos já a casa arrumada para mais um ano de trabalho, numa autarquia que mantém o foco na salvaguarda dos interesses da sua população e que mantém a sua forma de governar direcionada para as pessoas.

Por esta altura, quase concluídas as renovações das inscrições no âmbito do programa Porto Moniz Vida+, sabemos já que continuaremos a apoiar mais de 600 idosos com 15 euros/mês para aquisição de medicamentos. É desta forma, com promoção de atividades físicas, de turismo sénior, apoio em transporte para consultas e na resolução de questões burocráticas do dia-a-dia, que uma autarquia pequena como a Câmara Municipal de Porto Moniz continua a honrar os seus compromissos com a sua população idosa.

O orçamento camarário, que serve de base à ação deste Município, continua a revelar a preocupação em desonerar os orçamentos das famílias em idade ativa, com apoios como o reembolso da mensalidade da creche e pré-escolar, reembolso das despesas de alimentação de todos os alunos do 1.º Ciclo, a atribuição de bolsa de estudo aos universitários, a aplicação do IMI familiar ou a devolução aos munícipes da totalidade do IRS a que o Município tem legalmente direito.

Porque sabemos que um trabalho que sirva em pleno a população requer que reconheçamos que sozinhos não somos capazes de fazer tudo e em todas áreas, ano após ano, o Município de Porto Moniz tem vindo a celebrar protocolos de cooperação com coletividades cuja ação se foca em diversos setores de atuação, nomeadamente na área da Segurança dos munícipes, Apoio Social, Cultura e Desporto.

A Agenda 2030, constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre eles as “Parcerias para a implementação dos Objetivos” deixa bem claro que a visão comum para a Humanidade depende sobremaneira da forma como se pensa e age localmente daí o importante papel das autarquias no trabalho em prol destes ODS. É nesta lógica que temos trabalhado e continuaremos a trabalhar.

A salvaguarda da segurança de quem vive ou visita o Porto Moniz apenas é possível num trabalho conjunto e de estreita colaboração entre o Município e diversas entidades, com destaque para duas, nomeadamente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e o SANAS. É desta forma que se consegue garantir o funcionamento da Delegação dos Bombeiros no Porto Moniz e da Estação de Salvamento do Porto Moniz.

Os protocolos cuja assinatura foi formalizada na passada sexta-feira, têm reflexo numa série de atividades que se realizam ao longo de todo o ano e já no último fim de semana, decorreu o Grande Prémio de Windsurf do Porto Moniz, numa parceria entre o Centro Treino Mar e a autarquia, com a colaboração prestimosa do atleta olímpico João Rodrigues a quem se reconhece o mérito desportivo e o facto de elevar o nome da nossa Região e do nosso país.

Porque o Porto Moniz se assume como a capital dos desportos outdoor, continua a ser importante apoiar o trabalho do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz, coletividade que além de continuar a apostar na diversificação da oferta das modalidades, tem obtido resultados interessantes ao nível do futsal, da pesca desportiva e do trail.

Porque o Porto Moniz se assume como a capital dos desportos outdoor, continua a ser importante desenvolver atividades em parceria com a Associação de Ciclismo da Madeira, a Associação Regional de Triatlo da Madeira, a Associação Regional de Canoagem da Madeira, responsável pela organização da Regata de Canoas do Norte, o Clube de Montanha do Funchal que organiza o K Vertical do Fanal, prova este ano catapultada para o âmbito internacional, ou o Clube Naval do Seixal, coletividade responsável pela organização de importantes eventos ao nível do BTT e do Canyoning e com excelentes resultados na área do ciclismo.

Entre as entidades com quem foi formalizado protocolo encontra-se também o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro que depois de um percurso bonito e ambicioso que permitiu operacionalizar neste concelho o projeto “Um Dia Pela Vida” operacionalizou a criação de uma delegação no Porto Moniz vocacionada para o apoio aos munícipes com doenças oncológicas.

Porque um povo sem Cultura é um povo de pobreza extrema, importa continuar a apoiar a Associação dos Idosos do Porto Moniz, a Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz e a Retoiça.

Ao longo do ano, outros parceiros assumirão particular importância e destaque no trabalho de parceria com a autarquia em eventos como a Rampa do Porto Moniz, entre outros.

O trabalho está planeado e as linhas de atuação definidas.

Continuemos o nosso trabalho!