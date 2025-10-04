MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Vítima recusa evacuação de urgência para a Madeira após acidente grave no Porto Santo

    Vítima recusa evacuação de urgência para a Madeira após acidente grave no Porto Santo
    Avião só estava pronto três horas depois e doente recusou ser transferido a essa hora. ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
04 Outubro 2025
14:56
Comentários

Indivíduo de 50 anos sofreu um despiste de moto, sofrendo um alegado Traumatismo Cranioencefálico, o chamado TCE, que se trata como uma emergência pré-hospitalar das mais graves. Contudo, como não existe TAC no SU do centro de saúde da Ilha Dourada, foi solicitado a transferência do doente para a Madeira.

Após ter sido socorrido pelos bombeiros e equipa médica da EMIR e estabilizado no serviço de urgência, o homem ficou a aguardar que o avião da Força Aérea Portuguesa (FAP) ficasse disponível para efetuar o transporte para o Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo. No entanto, a aeronave apenas ficou operacional por volta das 3h30, ou seja, mais de três horas após o pedido inicial.

De acordo com fonte do Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim, o utente recusou, a essa hora, ser transferido, alegadamente devido à longa espera. Continua internado no serviço de urgências. Este não foi o único caso esta semana.
Leia mais na edição impressa de domingo do JM.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas