Vítima de “bloom” transferida do Porto Santo para a Madeira

Um homem foi transferido na madrugada desta segunda-feira do Centro de Saúde do Porto Santo para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, numa operação que envolveu os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, a Polícia de Segurança Pública (PSP), a equipa Médica da EMIR e a Força Aérea Portuguesa (FAP).

O utente encontrava-se internado no serviço de urgências do Centro de Saúde com doenças do foro psiquiátrico, após ter consumido uma quantidade significativa de “bloom”, uma droga sintética com efeitos alucinogénios. Durante a viagem até à Madeira, o homem foi sedado e transportado com acompanhamento médico da EMIR e tripulação da FAP.

Segundo apurou o nosso jornal, o indivíduo foi detido pela PSP no domingo, após ter sido surpreendido num terreno enquanto furtava fruta. Posteriormente, foi conduzido ao Centro de Saúde do Porto Santo, onde permaneceu internado devido aos problemas alucinogénios.

O homem está, agora, a ser acompanhado por uma equipa multidisciplinar do SESARAM no Hospital Dr. Nélio Mendonça.