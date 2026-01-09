MADEIRA Meteorologia
Viatura fica presa entre muro e barreira em acidente insólito no Funchal

Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
09 Janeiro 2026
17:05

Um novo acidente de contornos invulgares voltou a marcar esta semana. Depois do episódio registado ontem em Ponta Delgada, no concelho de São Vicente, esta sexta-feira à tarde um outro condutor protagonizou uma situação complicada, desta vez no interior do parque de estacionamento de uma grande superfície comercial, no Funchal.

Segundo testemunhas no local, o condutor, ao sair do parque de estacionamento, ter-se-á distraído, acabando por galgar o passeio separador. A viatura seguiu desgovernada por alguns metros e foi-se encaixar entre um muro e a barreira móvel do estacionamento, ficando imobilizada numa posição pouco habitual.

  • Viatura fica presa entre muro e barreira em acidente insólito no Funchal

Apesar do aparato gerado, que juntou seguranças do espaço comercial e vários populares que tentaram prestar auxílio, não há registo de feridos. Uma testemunha ocular adiantou que apenas se verificaram danos materiais, sublinhando a surpresa geral pela forma como o automóvel ficou encurralado entre as duas estruturas.

Curiosamente, o veículo envolvido neste acidente é do mesmo modelo daquele que esteve envolvido no incidente de quinta-feira em São Vicente, embora se trate de um condutor diferente.

