Viatura fica presa entre muro e barreira em acidente insólito no Funchal

Um novo acidente de contornos invulgares voltou a marcar esta semana. Depois do episódio registado ontem em Ponta Delgada, no concelho de São Vicente, esta sexta-feira à tarde um outro condutor protagonizou uma situação complicada, desta vez no interior do parque de estacionamento de uma grande superfície comercial, no Funchal.

Segundo testemunhas no local, o condutor, ao sair do parque de estacionamento, ter-se-á distraído, acabando por galgar o passeio separador. A viatura seguiu desgovernada por alguns metros e foi-se encaixar entre um muro e a barreira móvel do estacionamento, ficando imobilizada numa posição pouco habitual.