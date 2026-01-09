Viatura fica presa entre muro e barreira em acidente insólito no Funchal

Um novo acidente de contornos invulgares voltou a marcar esta semana. Depois do episódio registado ontem em Ponta Delgada, no concelho de São Vicente, esta sexta-feira à tarde um outro condutor protagonizou uma situação complicada, desta vez no interior do parque de estacionamento de uma grande superfície comercial, no Funchal.
Segundo testemunhas no local, o condutor, ao sair do parque de estacionamento, ter-se-á distraído, acabando por galgar o passeio separador. A viatura seguiu desgovernada por alguns metros e foi-se encaixar entre um muro e a barreira móvel do estacionamento, ficando imobilizada numa posição pouco habitual.
Apesar do aparato gerado, que juntou seguranças do espaço comercial e vários populares que tentaram prestar auxílio, não há registo de feridos. Uma testemunha ocular adiantou que apenas se verificaram danos materiais, sublinhando a surpresa geral pela forma como o automóvel ficou encurralado entre as duas estruturas.
Curiosamente, o veículo envolvido neste acidente é do mesmo modelo daquele que esteve envolvido no incidente de quinta-feira em São Vicente, embora se trate de um condutor diferente.
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O Irão registou hoje à noite novas manifestações contra o regime, principalmente em Teerão, onde os iranianos marcharam pelas principais vias, segundo...
O Presidente da República afirmou hoje que já falou com o primeiro-ministro, na quinta-feira, sobre as mortes ocorridas sem que tenha chegado socorro e...
Um incêndio num lar de idosos no concelho de Fafe, distrito de Braga, fez hoje três feridos, que foram transportadas para o hospital, e outras 30 pessoas...
Conheça a chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira.
´R composta pelos números 1-7-10-26-34 e pelas estrelas 2 e 4.
Boa sorte!
Um motociclista ficou ferido, esta noite, na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel, ocorrida na zona das Virtudes, no Funchal, num cruzamento...
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, falou hoje com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, sobre o reforço da segurança no Ártico, depois...
A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) foi chamada, ao início da noite desta sexta-feira, para prestar socorro a uma vítima de um acidente de viação ocorrido...
A reunião de hoje do Conselho de Estado sobre a situação internacional, em particular na Ucrânia e na Venezuela, terminou hoje, ao fim de quatro horas,...
O ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno tem cinco concorrentes a ocupar o cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), incluindo...
O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, apresentou hoje o programa UPGRADE ao presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge...