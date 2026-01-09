Viatura cai num buraco da queda de água na Ponta Delgada

Um episódio tão insólito quanto impressionante deixou hoje vários condutores de boca aberta na estrada regional que liga a Ponta Delgada a São Vicente. Um automóvel acabou por cair para o interior de uma levada e queda de água - o buraco por onde corre a água da serra em direção ao mar -, numa ocorrência cujas causas continuam por apurar.
Segundo foi possível saber, tudo terá começado com um grande descuido do condutor que, inadvertidamente, conduziu a viatura para fora da faixa de rodagem, acabando por entrar numa zona por onde a água escorre da montanha. O veículo ficou literalmente encaixado no “buraco” da levada, numa imagem pouco comum e que deixou quem passava pelo local visivelmente estupefacto.
Apesar do aparato e da estranheza da situação, não houve feridos a registar, tendo-se verificado apenas danos materiais na viatura. De acordo com informações recolhidas pelo JM, os bombeiros locais não chegaram a ser ativados para esta ocorrência.
O proprietário ainda tentou retirar o automóvel do local no próprio dia do acidente, mas sem sucesso. A viatura acabou por permanecer na levada durante toda a noite, só tendo sido removida esta manhã. O episódio, raro nas estradas da região, rapidamente se tornou motivo de surpresa e comentário nas redes sociais e entre os automobilistas que por ali circularam.
