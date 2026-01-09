MADEIRA Meteorologia
Viatura cai num buraco da queda de água na Ponta Delgada

09 Janeiro 2026
Um episódio tão insólito quanto impressionante deixou hoje vários condutores de boca aberta na estrada regional que liga a Ponta Delgada a São Vicente. Um automóvel acabou por cair para o interior de uma levada e queda de água - o buraco por onde corre a água da serra em direção ao mar -, numa ocorrência cujas causas continuam por apurar.

Segundo foi possível saber, tudo terá começado com um grande descuido do condutor que, inadvertidamente, conduziu a viatura para fora da faixa de rodagem, acabando por entrar numa zona por onde a água escorre da montanha. O veículo ficou literalmente encaixado no “buraco” da levada, numa imagem pouco comum e que deixou quem passava pelo local visivelmente estupefacto.

Apesar do aparato e da estranheza da situação, não houve feridos a registar, tendo-se verificado apenas danos materiais na viatura. De acordo com informações recolhidas pelo JM, os bombeiros locais não chegaram a ser ativados para esta ocorrência.

O proprietário ainda tentou retirar o automóvel do local no próprio dia do acidente, mas sem sucesso. A viatura acabou por permanecer na levada durante toda a noite, só tendo sido removida esta manhã. O episódio, raro nas estradas da região, rapidamente se tornou motivo de surpresa e comentário nas redes sociais e entre os automobilistas que por ali circularam.

