Doentes bloqueados no acesso à Clínica da Sé na Rua das Murças (com fotos)

É quase impossível circular, todas as manhãs, na Rua das Murças, em direção à Clínica da Sé, apurou o JM. Tal como comprovam as imagens recolhidas hoje, uma ambulância não conseguiu entrar na referida artéria para transportar um doente para consulta, devido aos veículos indevidamente estacionados que impediam a passagem.

O estacionamento irregular tem condicionado a circulação rodoviária e pedonal, afetando diretamente o normal funcionamento da clínica e colocando em causa o acesso atempado aos cuidados de saúde.