Doentes bloqueados no acesso à Clínica da Sé na Rua das Murças (com fotos)

É quase impossível circular, todas as manhãs, na Rua das Murças, em direção à Clínica da Sé, apurou o JM. Tal como comprovam as imagens recolhidas hoje, uma ambulância não conseguiu entrar na referida artéria para transportar um doente para consulta, devido aos veículos indevidamente estacionados que impediam a passagem.
O estacionamento irregular tem condicionado a circulação rodoviária e pedonal, afetando diretamente o normal funcionamento da clínica e colocando em causa o acesso atempado aos cuidados de saúde.
Uma viatura de emergência foi obrigada a aguardar que um dos automóveis abandonasse o local para que fosse possível garantir o acesso. A situação repete-se diariamente e tem vindo a agravar-se, dificultando a entrada dos utentes nas instalações de saúde, como se pode ver nas imagens.
Muitos doentes permanecem largos minutos à espera de conseguir atravessar a rua, enquanto outros acabam mesmo por não conseguir passar.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o “prolífico e absolutamente singular escritor” Gonçalo M. Tavares, pela distinção,...
O presidente da SATA, Tiago Santos, afirmou hoje que o modelo de venda direta para a Azores Airlines vai permitir um “processo ágil e otimizado”, defendendo...
O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu hoje o pedido de ‘habeas corpus’ apresentado por um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) condenado...
A presidente do PS Madeira alertou hoje “para as consequências da centralização da gestão dos fundos comunitários, conforme pretende a Comissão Europeia...
O Irão ameaçou hoje atacar as embaixadas israelitas “em todo o mundo” caso a embaixada iraniana em Beirute fosse alvo de um ataque, após o exército israelita...
A Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., anunciou hoje a abertura de concurso público para a celebração...
O chefe da diplomacia chinesa anunciou hoje que o enviado especial da China para o Médio Oriente irá viajar para a região para tentar mediar a escalada...
O Parlamento Europeu decidiu hoje manter suspensa a ratificação do acordo comercial entre União Europeia (UE) e os Estados Unidos (EUA), por considerar...
O primeiro-ministro afirmou hoje que a primeira prioridade do Governo é o repatriamento em curso dos portugueses que se encontram nas regiões do Médio...
O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve presente na inauguração do espaço de restauração ‘As Fontes do Horácio’, ao Sítio do Lugar...