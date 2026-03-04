MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Doentes bloqueados no acesso à Clínica da Sé na Rua das Murças (com fotos)

    Doentes bloqueados no acesso à Clínica da Sé na Rua das Murças (com fotos)
    Doentes tiveram de aguardar pela saída dos carros, até uma cadeira de rodas não conseguia passar. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
04 Março 2026
12:29

É quase impossível circular, todas as manhãs, na Rua das Murças, em direção à Clínica da Sé, apurou o JM. Tal como comprovam as imagens recolhidas hoje, uma ambulância não conseguiu entrar na referida artéria para transportar um doente para consulta, devido aos veículos indevidamente estacionados que impediam a passagem.

O estacionamento irregular tem condicionado a circulação rodoviária e pedonal, afetando diretamente o normal funcionamento da clínica e colocando em causa o acesso atempado aos cuidados de saúde.

  • Espaço para circular a pé era muito reduzido
    Espaço para circular a pé era muito reduzido DR

Uma viatura de emergência foi obrigada a aguardar que um dos automóveis abandonasse o local para que fosse possível garantir o acesso. A situação repete-se diariamente e tem vindo a agravar-se, dificultando a entrada dos utentes nas instalações de saúde, como se pode ver nas imagens.

Muitos doentes permanecem largos minutos à espera de conseguir atravessar a rua, enquanto outros acabam mesmo por não conseguir passar.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como os vários encerramentos de agências bancárias na Madeira o têm afetado?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas