Irão: Viagem afetada pelo conflito acaba bem para Bia Peixe (com vídeo)

Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
04 Março 2026
15:07

A porto-santense que ficou retida no Dubai por causa do conflito no Irão aterrou há instantes em Lisboa, vinda de Milão.

Bia Peixe é aluna da Escola Superior de Comunicação, na licenciatura de Audiovisual e Multimédia, pelo que, para já vai ficar pela capital portuguesa.

Com uma presença forte nas redes sociais é autora de um documentário sobre o Porto Santo e sobre como é viver numa ilha e sair para alargar horizontes.

