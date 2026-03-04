Derrocada obriga ao encerramento da ER222 e queda de árvores ao troço da ER202

A queda de neve e uma derrocada ocorrida ontem estão a provocar constrangimentos na rede viária regional. O JM apurou que, atualmente, se encontra encerrada a Estrada Regional 202 entre o Poiso e o Pico do Areeiro, mantendo-se igualmente fechado o acesso ao Pico do Areeiro por razões de segurança, enquanto decorrem os trabalhos da Direção Regional de Estradas.
Está também interrompido o troço da via entre o entroncamento com a ER215, na Meia Serra, e o Poiso, na sequência da queda de três árvores de grande porte. Equipas no terreno estão a proceder à limpeza da estrada, com vista à reposição das condições de circulação.
Já a Estrada Regional 222 (Ponta do Sol) encontra-se encerrada entre a Ribeira da Madalena e a Estrada do Socorro, para trabalhos de limpeza de talude, após uma derrocada registada no dia anterior.
De acordo com a informação recolhida pelo JM, a reabertura da ER215 (nos troços afetados pelas árvores) e da ER222 deverá ocorrer ao final da tarde de hoje, assim que estejam concluídas as intervenções. O troço entre o Poiso e o Pico do Areeiro deverá, contudo, manter-se fechado devido às condições meteorológicas adversas.
Há um momento certo para tudo, a paráfrase de um adágio tradicional é aplicável a tudo na vida, e na área da Saúde, particularmente na área do medicamento,...
AQUINTRODIA
Generalizou-me o hábito da viagem, a descoberta de lugares de sonho, experimentação de costumes e tradições, usufruto de sabores e emoções, vivência de...
A retórica que acompanha os últimos acontecimentos mundiais sugere que o que aí vem não se trata de uma pequena troca de galhardetes limitada no tempo....
O PS foi governo na República entre 2015 e 2023 – uns “breves” oito anos – e nada fez para resolver a questão de fundo do subsídio de mobilidade – pagarmos...
Há ironias que fariam Orwell corar de inveja. O racismo, essa coisa pesada, estrutural, histórica, viscosa, que moldou sociedades, economias e destinos...
No dia 1 de março assinala-se o Dia Mundial do Elogio, uma data dedicada a um gesto simples, mas profundamente transformador: reconhecer o valor do outro....
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Decidi ter como mote para este texto a palavra “comer”, em algumas das suas aceções e não resisti a iniciá-lo com essa colorida expressão popular, mas...
Mais do que a trapalhada na plataforma e nos adiamentos, as alterações aos apoios à mobilidade são agora a mais recente bandeira autonómica contra a Lisboa...
E se num repente lhe saísse aquele prémio dos jogos da Santa Casa que diz criar excêntricos de um dia para outro? Aquele em que até os mais desafogados...
Dizem que a primavera começa em março. Como se a vida obedecesse ao calendário. Como se o florescimento tivesse hora marcada, como se todas as árvores...
Um acidente ocorrido no túnel da via expresso que liga o Caniço à Camacha obrigou, esta noite, ao encerramento temporário da circulação automóvel para...
Marcelo Rebelo de Sousa considerou hoje que a escolha de Vhils para fazer o seu retrato oficial foi “a ideia mais louca” que teve como Presidente, marca...
Uma sessão de esclarecimento e sensibilização para a vida ativa nas áreas da segurança e militar teve lugar esta quarta-feira, dia 4, na Escola Básica...
O empresário Horácio Pereira decidiu trocar as zonas altas da Calheta pelas zonas baixas da Ponta do Sol para concretizar um novo investimento na área...
O retrato oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da autoria de Vhils, foi feito com camadas de jornais nacionais dos últimos dez...
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o “prolífico e absolutamente singular escritor” Gonçalo M. Tavares, pela distinção,...
O presidente da SATA, Tiago Santos, afirmou hoje que o modelo de venda direta para a Azores Airlines vai permitir um “processo ágil e otimizado”, defendendo...
O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu hoje o pedido de ‘habeas corpus’ apresentado por um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) condenado...
A presidente do PS Madeira alertou hoje “para as consequências da centralização da gestão dos fundos comunitários, conforme pretende a Comissão Europeia...
O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve presente na inauguração do espaço de restauração ‘As Fontes do Horácio’, ao Sítio do Lugar...