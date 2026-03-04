Derrocada obriga ao encerramento da ER222 e queda de árvores ao troço da ER202

Limpeza de taludes (Ponta do Sol) e queda de árvores (Meia Serra) condicionam circulação, estando a reabertura prevista para o final da tarde, exceto na estrada com acesso ao Pico do Areeiro.

A queda de neve e uma derrocada ocorrida ontem estão a provocar constrangimentos na rede viária regional. O JM apurou que, atualmente, se encontra encerrada a Estrada Regional 202 entre o Poiso e o Pico do Areeiro, mantendo-se igualmente fechado o acesso ao Pico do Areeiro por razões de segurança, enquanto decorrem os trabalhos da Direção Regional de Estradas.

Está também interrompido o troço da via entre o entroncamento com a ER215, na Meia Serra, e o Poiso, na sequência da queda de três árvores de grande porte. Equipas no terreno estão a proceder à limpeza da estrada, com vista à reposição das condições de circulação.

Já a Estrada Regional 222 (Ponta do Sol) encontra-se encerrada entre a Ribeira da Madalena e a Estrada do Socorro, para trabalhos de limpeza de talude, após uma derrocada registada no dia anterior.

De acordo com a informação recolhida pelo JM, a reabertura da ER215 (nos troços afetados pelas árvores) e da ER222 deverá ocorrer ao final da tarde de hoje, assim que estejam concluídas as intervenções. O troço entre o Poiso e o Pico do Areeiro deverá, contudo, manter-se fechado devido às condições meteorológicas adversas.