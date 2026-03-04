“Depressão Regina” provoca 37 ocorrências em Santa Cruz nas últimas 24 horas

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (BSSC) registaram 37 ocorrências no concelho de Santa Cruz nas últimas 24 horas, na sequência dos efeitos da “Depressão Regina”, segundo o balanço divulgado esta manhã pelo Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC).

A maioria das intervenções esteve relacionada com situações provocadas pelas condições meteorológicas adversas, diz a mesma nota. Entre as ocorrências registadas contam-se seis quedas de árvores e uma situação de danos na rede de fornecimento elétrico. Foi ainda reportada a queda de elementos de construção numa estrutura edificada, bem como uma intervenção para limpeza de via e colocação de sinalização de perigo.

No âmbito da emergência pré-hospitalar, foram realizadas 13 assistências no concelho. As equipas operacionais responderam também a um despiste e a uma colisão rodoviária, além de dois serviços de reboque/desempanagem. O dispositivo incluiu ainda três ações de patrulhamento, reconhecimento e vigilância do território, bem como oito deslocações em serviço geral.

Durante este período, adianta a mesma nota, verificaram-se condicionamentos temporários em várias vias do concelho, nomeadamente na Rua do Janeiro (entre a Rua Nova do Janeiro e a Rua de São Sebastião), no Caminho Fonte dos Almocreves (entre a Rua da Lombada e a Estrada Padre Alfredo Vieira de Freitas) e no Caminho Achada da Rocha, onde se aguarda a remoção de detritos por parte de uma equipa municipal. Registou-se igualmente o condicionamento do arruamento de acesso ao Complexo Desportivo Bráulio França.

A resposta operacional foi assegurada pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil e os restantes serviços municipais, mantendo-se a monitorização permanente da situação.

As autoridades “apelam à população para que circule com prudência”, evite zonas arborizadas ou áreas com estruturas potencialmente instáveis e respeite a sinalização existente.