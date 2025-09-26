Viatura circula em zona pedonal junto à Sé e desperta curiosidade (com fotos e vídeo)

Um condutor, alegadamente um turista, protagonizou, esta tarde, uma situação pouco comum no centro do Funchal, ao circular com uma viatura de aluguer pela zona pedonal em frente à Sé Catedral.
O condutor, aparentemente desorientado, acabou por entrar com o carro em cima do passeio e na área reservada a peões, junto à igreja da Sé. Como a passagem para a Avenida Arriaga e para a Rua do Aljube estava bloqueada por barreiras metálicas, acabou por dar a volta em frente à Catedral, seguindo pela antiga Rua Dr. António José de Almeida e depois pela Rua da Sé, até conseguir sair para a Rua dos Capelistas.
A manobra foi acompanhada por vários curiosos que se encontravam no local. Segundo testemunhas, não chegou a representar perigo significativo para os transeuntes, embora tenha causado surpresa - e até alguns sorrisos - entre quem assistiu à cena. A viagem prosseguiu, segundo parece, sem mais enganos.
Liturgia é um complexo de actos cerimoniais, religiosos ou laicos, realizados a título de serviço público para, em determinadas circunstâncias, a estas...
DO FIM AO INFINITO
Ele sentia-se, de facto, perdido no vazio de si e a dor na cabeça estava mais forte, mas também começava a vibrar com a feitiçaria da conversa com desconhecidos,...
Hoje perde-se em todo o lado.
As nêsperas, os araçaís, as laranjas, as peras, os peros, os figos, as uvas, etc. Eram tudo frutas que noutros tempos quase...
Em 2021, num contexto particularmente exigente, integrei a equipa da coligação PSD/CDS que assumiu os destinos da maior Junta de Freguesia da Madeira,...
o próximo dia 6 de outubro celebra-se o Dia Internacional da Geodiversidade. Esta data, ainda recente no calendário mundial, procura chamar a atenção para...
No mês em que se sinaliza o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, relembremos que este é um grave problema de saúde pública, com consequências emocionais,...
PALAVRAS APENAS
Tento lavrar o silêncio nas paisagens que os meus olhos recolhem, todos os dias. São paisagens tristes, cheias de vazios que perderam o sentido. São lugares...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
A Raquel e o Luís casaram-se em 6 de setembro, em Viseu, e finalmente visitei a cidade. No avião que me levou ao casamento, ouvi a voz de uma comandante,...
A escola recomeçou, o período mais longo de férias já acabou, as festas estão a terminar e o verão está a chegar ao fim. Por um lado, para muitas pessoas,...
Desde 2013 que a pequena frase “pelas pessoas” tem-me acompanhado, sempre com muito sentido. Os pensamentos e as ações de um autarca, esteja ele no poder...
Miguel Caires (Škoda Fabia RS Rally2) venceu as duas primeiras classificativas do Rali Municípios de Câmara de Lobos e Funchal e lidera a classificação...
O Benfica ascendeu hoje, provisoriamente, ao segundo lugar da I Liga de futebol, ao quebrar uma série de dois empates consecutivos na Luz para o campeonato...
O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) admitiu hoje estar “muito confiante” de que Portugal possa ser eleito para o Conselho de Segurança da ONU em...
O Fórum das Famílias dos Reféns em Gaza condenou hoje os comentários do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na ONU, quando disse que queria...
A Delta Air Lines, parceira da Air France-KLM, interessada na privatização da TAP, anunciou hoje o lançamento do primeiro voo direto diário de sempre entre...
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população sobre vento forte, agitação marítima e chuva este fim de semana...
A candidatura ‘Funchal Sempre Melhor’, liderada por Jorge Carvalho, esteve esta quinta-feira em Santa Maria Maior, numa ação marcada por forte adesão popular...
A existência de focos de mendicidade e toxicodependência no Funchal é um tema ao qual Fátima Aveiro, antiga diretora da Segurança Social e antiga presidente...
Rui Caetano, candidato do PS à Câmara Municipal do Funchal, disse hoje, no Debate JM, ter “um projeto para resolver os problemas imediatos das populações...
O candidato do PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal defendeu hoje que a sua candidatura “tem as melhores equipas”, desde as juntas à câmara municipal,...