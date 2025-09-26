MADEIRA Meteorologia
Viatura circula em zona pedonal junto à Sé e desperta curiosidade (com fotos e vídeo)

    Condutor circulou durante minutos sem saber para onde ia. DR
Paulo Graça

Jornalista

Data de publicação
26 Setembro 2025
17:32
Um condutor, alegadamente um turista, protagonizou, esta tarde, uma situação pouco comum no centro do Funchal, ao circular com uma viatura de aluguer pela zona pedonal em frente à Sé Catedral.

O condutor, aparentemente desorientado, acabou por entrar com o carro em cima do passeio e na área reservada a peões, junto à igreja da Sé. Como a passagem para a Avenida Arriaga e para a Rua do Aljube estava bloqueada por barreiras metálicas, acabou por dar a volta em frente à Catedral, seguindo pela antiga Rua Dr. António José de Almeida e depois pela Rua da Sé, até conseguir sair para a Rua dos Capelistas.

A manobra foi acompanhada por vários curiosos que se encontravam no local. Segundo testemunhas, não chegou a representar perigo significativo para os transeuntes, embora tenha causado surpresa - e até alguns sorrisos - entre quem assistiu à cena. A viagem prosseguiu, segundo parece, sem mais enganos.

