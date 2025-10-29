MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Vento forte provoca queda de ramos e condiciona trânsito em Santo António

    Vento forte provoca queda de ramos e condiciona trânsito em Santo António
    Serviços de Proteção Civil fecharam, ontem à noite, a circulação da Rua Antero Quintal, em Santo António. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Outubro 2025
14:45
Comentários

O vento que se fez sentir ontem no Funchal obrigou a várias intervenções por parte dos Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF) e das equipas da Câmara Municipal, nomeadamente na freguesia de Santo António.

Segundo uma testemunha ocular, por volta das 19h00 de ontem, a queda de um ramo de árvore bloqueou a circulação automóvel na Rua Antero Quintal, exigindo uma intervenção rápida das equipas da Câmara Municipal do Funchal para resolver a situação.

Durante algum tempo, o trânsito esteve totalmente interrompido naquela via, tendo a normalidade sido restabelecida nas horas seguintes. Já durante a manhã de hoje, a via estava totalmente desobstruída.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia o fecho há cinco meses das instalações físicas da Provedoria da Justiça na Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas