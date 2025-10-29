Vento forte provoca queda de ramos e condiciona trânsito em Santo António

O vento que se fez sentir ontem no Funchal obrigou a várias intervenções por parte dos Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF) e das equipas da Câmara Municipal, nomeadamente na freguesia de Santo António.

Segundo uma testemunha ocular, por volta das 19h00 de ontem, a queda de um ramo de árvore bloqueou a circulação automóvel na Rua Antero Quintal, exigindo uma intervenção rápida das equipas da Câmara Municipal do Funchal para resolver a situação.

Durante algum tempo, o trânsito esteve totalmente interrompido naquela via, tendo a normalidade sido restabelecida nas horas seguintes. Já durante a manhã de hoje, a via estava totalmente desobstruída.