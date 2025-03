Vento forte provoca pequenos estragos nos cartazes políticos

O vento forte que se tem feito sentir na Madeira, especialmente nas zonas montanhosas, já provocou alguns estragos, embora sem grande gravidade. Contudo, foi no Funchal que registou-se a queda de cartazes de propaganda política, como aconteceu na rotunda de São Martinho, onde um cartaz de uma força política foi arrancado pela força do vento.

De acordo com informações recolhidas junto das corporações de bombeiros, não há, até ao momento, situações de grande preocupação. Os principais incidentes registados incluem a queda de alguns ramos de árvores e a deslocação de contentores do lixo devido à força do vento. Fora da cidade do Funchal, o cenário mantém-se sem problemas de maior, apurou o JM.

Para o fim de semana, estão previstos avisos meteorológicos. Existe um aviso laranja para agitação marítima e aviso amarelo para chuva e vento. Importa ainda referir que a “Depressão Jana” encontra-se a poucos quilómetros da Madeira e deverá influenciar significativamente o estado do tempo nos próximos dias.