Aviso Laranja para Agitação Marítima prolongado até segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso laranja para agitação marítima na Madeira até às 07h00 de segunda-feira, 10 de março. Inicialmente, o aviso vigorava apenas até às 12h00 de domingo, mas as previsões apontam para a continuidade das condições adversas no mar.

De acordo com os dados do IPMA, esperam-se ondas de noroeste com altura significativa entre 5 a 6 metros, podendo atingir uma altura máxima de 11 metros. O prolongamento do aviso abrange a costa norte da Madeira e a ilha de Porto Santo, zonas particularmente afetadas pela forte agitação marítima.

Para além do aviso laranja, estão também em vigor avisos amarelos para vento forte e agitação marítima noutras regiões do arquipélago. O vento poderá registar rajadas de até 85 km/h, sobretudo na costa norte e em Porto Santo, onde a influência do sistema meteorológico será mais intensa.

As autoridades recomendam precaução à população e desaconselham atividades junto à orla costeira.