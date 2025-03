Depressão Jana traz fim de semana com chuva, neve, vento e agitação marítima forte

A depressão “Jana”, nome atribuído pela Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET), está a afetar o estado do tempo na Madeira, anunciou o IPMA em comunicado.

Nos próximos dias, espera-se chuva e aguaceiros, que persistirão até domingo, 9 de março. Amanhã, 8 de março, prevê-se a ocorrência de neve acima dos 1.500 metros de altitude.

O vento soprará de noroeste, moderado a forte, com rajadas que poderão atingir 85 km/h, podendo chegar aos 110 km/h nas terras altas. A intensidade do vento deverá diminuir gradualmente a partir da manhã de domingo.

A agitação marítima será significativa, com ondas de 5 a 6 metros na costa norte da Madeira e em Porto Santo, podendo atingir um máximo de 11 metros nos dias 8 e 9 de março. Na parte oeste da costa sul, as ondas terão uma altura significativa de 4 a 5 metros. A partir de segunda-feira, 10 de março, prevê-se uma diminuição gradual da intensidade do mar.

Face às condições adversas, foram emitidos avisos amarelos para vento e precipitação, bem como avisos laranja para agitação marítima.

As autoridades recomendam especial precaução, sobretudo em zonas costeiras e montanhosas, devido à intensidade do vento e do estado do mar.