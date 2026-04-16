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Turistas montam tenda para pernoitar na Praia Formosa

    Turistas montam tenda para pernoitar na Praia Formosa
    Tenda estava montada na zona da areia da praia Formosa.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
16 Abril 2026
14:45

Alguns transeuntes não ficaram, esta manhã, surpreendidos com a presença de mais uma tenda alegadamente montada por turistas na zona da Praia Formosa, no Funchal - uma situação que se tem tornado cada vez mais frequente em espaços públicos da Região. Desta vez, a escolha recaiu sobre a zona de areia da praia, onde os visitantes terão instalado uma tenda para pernoitar.

Segundo relatou um leitor ao JM, a estrutura terá sido montada durante a madrugada, uma vez que, no dia anterior, não se encontrava qualquer equipamento naquele local. O caso volta a levantar questões sobre a fiscalização e o uso indevido de áreas públicas.

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