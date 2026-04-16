Turistas montam tenda para pernoitar na Praia Formosa

Alguns transeuntes não ficaram, esta manhã, surpreendidos com a presença de mais uma tenda alegadamente montada por turistas na zona da Praia Formosa, no Funchal - uma situação que se tem tornado cada vez mais frequente em espaços públicos da Região. Desta vez, a escolha recaiu sobre a zona de areia da praia, onde os visitantes terão instalado uma tenda para pernoitar.

Segundo relatou um leitor ao JM, a estrutura terá sido montada durante a madrugada, uma vez que, no dia anterior, não se encontrava qualquer equipamento naquele local. O caso volta a levantar questões sobre a fiscalização e o uso indevido de áreas públicas.