Turistas montam acampamento ilegal junto ao teleférico

É mais um caso de acampamento “selvagem” em pleno Funchal, hoje denunciado por um leitor do JM. Não é a primeira vez que turistas instalam tendas junto ao teleférico, numa zona próxima das paragens dos autocarros da SAM, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, a poucos metros da estação de partida.
A situação deixou vários passageiros e clientes do teleférico estupefactos. Desta vez, uma testemunha ocular confirmou ao JM que a tenda se encontrava fechada e que, alegadamente, os turistas ainda estariam a dormir no local.
O episódio tem suscitado críticas quanto à falta de civismo de alguns visitantes, que insistem em ocupar espaços urbanos e áreas não destinadas a este tipo de prática. A ocorrência registou-se esta segunda-feira, mas há cerca de um mês as autoridades já tinham detetado outro acampamento ilegal no mesmo local.
Recorde-se que o JM tem vindo a divulgar vários pontos da região onde turistas montam acampamentos clandestinos, inclusive em zonas protegidas e inadequadas para esse fim. Ainda assim, continuam a surgir casos semelhantes.
À hora em que escrevo estas linhas, ainda não sabemos o resultado das eleições presidenciais, e, apesar de todas as sondagens apontarem para uma vitória...
Vivemos num mundo que parece estar sempre a correr e, infelizmente, nessa correria, muitas vezes somos deixados para trás. Por mais que nos esforcemos,...
Todos crescemos com a ideia de mandar. Não sabemos bem o que vamos querer ser. Na verdade, não sabemos, sequer, o que vamos querer fazer da vida. Mas mandar...
silviamariamata@gmail.com
Guilherme quer é que morra gente para ele ir aos funerais e depois ir beber vinho para as tascas” – conversas de minha mãe, sempre a rir, mas afogueada...
A internet, em particular as redes sociais, não trouxe apenas maior proximidade entre pessoas. Trouxe também mais ruído, mais desinformação e uma perigosa...
Os últimos dias na política regional, podiam configurar na perfeição o manual “A arte de transformar um problema criado por si num problema dos outros.”,...
“Le capitalisme porte em lui la guerre comme la nuée porte l’orage” - O capitalismo traz em si a guerra como a nuvem traz a tempestade, disse Jean Jaurès...
Escrevi este texto sob preocupação.
Não me confundir com a incultura pequeno-burguesa dos que, sempre dependurados no Sistema Político vigente, rapidamente...
DO FIM AO INFINITO
Numa noite de copos, algures no decurso da primeira década do século XXI, conheci uma moça chamada Esménia e ela disse-me que era uma pessoa muito deprimente...
Quando Donald Trump declarou que o seu governo timonaria a Venezuela com o objetivo de extrair petróleo para beneficiar empresas dos EUA, usou uma terminologia...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
FC Porto e Sporting empataram hoje 1-1 no fecho da 21.ª jornada da I Liga de futebol, que foi disputado no Estádio do Dragão.
No Estádio do Dragão, a equipa...
A população de Leiria reuniu-se esta noite numa vigília em homenagem às vítimas da depressão Kristin, lembrando ainda as milhares de pessoas que ainda...
A sessão desta segunda-feira dos Encontros com Sabedoria da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria proporcionou um momento de especial intensidade...
O quadro meteorológico de chuva intensa, vento forte, agitação marítima e queda de neve em Portugal continental deverá manter-se até quarta-feira, indicou...
Não se realizou a Assembleia Geral do Clube Naval do Funchal que estava agendada para o início da noite desta segunda-feira.
O novo adiamento da reunião...
O Governo francês criticou hoje o Irão por “ter novamente escolhido a repressão e a intimidação” ao condenar a jornalista Narges Mohammadi, prémio Nobel...
O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje o Presidente da República eleito, António José Seguro, no Palácio de Belém, em Lisboa, durante...
O presidente da VINCI, empresa francesa que detém a concessão dos aeroportos em Portugal continental e nas regiões autónomas, garantiu esta segunda-feira...
O grupo parlamentar do PS manifesta a sua preocupação face às conclusões retiradas da audição parlamentar ao diretor executivo da ANA – Aeroportos de Portugal/Vinci...
A dona de uma propriedade, no Papagaio Verde, em São Martinho, foi hoje surpreendida com uma anona de dois quilos.
Ao JM, a senhora, de 80 anos, disse que...