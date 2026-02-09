Turistas montam acampamento ilegal junto ao teleférico

É mais um caso de acampamento “selvagem” em pleno Funchal, hoje denunciado por um leitor do JM. Não é a primeira vez que turistas instalam tendas junto ao teleférico, numa zona próxima das paragens dos autocarros da SAM, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, a poucos metros da estação de partida.

A situação deixou vários passageiros e clientes do teleférico estupefactos. Desta vez, uma testemunha ocular confirmou ao JM que a tenda se encontrava fechada e que, alegadamente, os turistas ainda estariam a dormir no local.

O episódio tem suscitado críticas quanto à falta de civismo de alguns visitantes, que insistem em ocupar espaços urbanos e áreas não destinadas a este tipo de prática. A ocorrência registou-se esta segunda-feira, mas há cerca de um mês as autoridades já tinham detetado outro acampamento ilegal no mesmo local.

Recorde-se que o JM tem vindo a divulgar vários pontos da região onde turistas montam acampamentos clandestinos, inclusive em zonas protegidas e inadequadas para esse fim. Ainda assim, continuam a surgir casos semelhantes.