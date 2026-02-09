I Liga: Nevoeiro e chuva ameaçam realização do FC Porto-Sporting

O denso nevoeiro e chuva que se fazem sentir na cidade invicta esta segunda-feira ameaçam a realização do clássico desta noite entre FC Porto e Sporting, a contar para a 21.ª jornada da I Liga. A partida está agendada para as 20h45.
Refira-se que a Proteção Civil decretou alerta amarelo de chuva entre as 00h00 e as 06h00 de terça para o distrito do Porto.
À hora em que escrevo estas linhas, ainda não sabemos o resultado das eleições presidenciais, e, apesar de todas as sondagens apontarem para uma vitória...
Vivemos num mundo que parece estar sempre a correr e, infelizmente, nessa correria, muitas vezes somos deixados para trás. Por mais que nos esforcemos,...
Todos crescemos com a ideia de mandar. Não sabemos bem o que vamos querer ser. Na verdade, não sabemos, sequer, o que vamos querer fazer da vida. Mas mandar...
Guilherme quer é que morra gente para ele ir aos funerais e depois ir beber vinho para as tascas” – conversas de minha mãe, sempre a rir, mas afogueada...
A internet, em particular as redes sociais, não trouxe apenas maior proximidade entre pessoas. Trouxe também mais ruído, mais desinformação e uma perigosa...
Os últimos dias na política regional, podiam configurar na perfeição o manual “A arte de transformar um problema criado por si num problema dos outros.”,...
“Le capitalisme porte em lui la guerre comme la nuée porte l’orage” - O capitalismo traz em si a guerra como a nuvem traz a tempestade, disse Jean Jaurès...
Escrevi este texto sob preocupação.
Não me confundir com a incultura pequeno-burguesa dos que, sempre dependurados no Sistema Político vigente, rapidamente...
DO FIM AO INFINITO
Numa noite de copos, algures no decurso da primeira década do século XXI, conheci uma moça chamada Esménia e ela disse-me que era uma pessoa muito deprimente...
Quando Donald Trump declarou que o seu governo timonaria a Venezuela com o objetivo de extrair petróleo para beneficiar empresas dos EUA, usou uma terminologia...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
A população de Leiria reuniu-se esta noite numa vigília em homenagem às vítimas da depressão Kristin, lembrando ainda as milhares de pessoas que ainda...
A sessão desta segunda-feira dos Encontros com Sabedoria da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria proporcionou um momento de especial intensidade...
O quadro meteorológico de chuva intensa, vento forte, agitação marítima e queda de neve em Portugal continental deverá manter-se até quarta-feira, indicou...
Não se realizou a Assembleia Geral do Clube Naval do Funchal que estava agendada para o início da noite desta segunda-feira.
O novo adiamento da reunião...
O Governo francês criticou hoje o Irão por “ter novamente escolhido a repressão e a intimidação” ao condenar a jornalista Narges Mohammadi, prémio Nobel...
O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje o Presidente da República eleito, António José Seguro, no Palácio de Belém, em Lisboa, durante...
O presidente da VINCI, empresa francesa que detém a concessão dos aeroportos em Portugal continental e nas regiões autónomas, garantiu esta segunda-feira...
O grupo parlamentar do PS manifesta a sua preocupação face às conclusões retiradas da audição parlamentar ao diretor executivo da ANA – Aeroportos de Portugal/Vinci...
A dona de uma propriedade, no Papagaio Verde, em São Martinho, foi hoje surpreendida com uma anona de dois quilos.
Ao JM, a senhora, de 80 anos, disse que...
A Comissão Política do PSD Madeira lamentou e repudiou o Governo da República pelo tratamento dado ao Subsídio de Mobilidade
Social-democratas madeirenses...