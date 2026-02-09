I Liga: Nevoeiro e chuva ameaçam realização do FC Porto-Sporting

O denso nevoeiro e chuva que se fazem sentir na cidade invicta esta segunda-feira ameaçam a realização do clássico desta noite entre FC Porto e Sporting, a contar para a 21.ª jornada da I Liga. A partida está agendada para as 20h45.

Refira-se que a Proteção Civil decretou alerta amarelo de chuva entre as 00h00 e as 06h00 de terça para o distrito do Porto.