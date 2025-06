Já foi resgatada a turista de 50 anos que, na tarde deste domingo, sofreu uma queda na Vereda do Alvoredo, no Santo António da Serra.

O alerta foi dado às 13h51 e, de acordo com Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), dada a gravidade da situação — uma queda de cerca de 20 metros numa zona de “muito difícil acesso e deslocação demorada de meios” —, foi acionado o helicóptero do SRPC com uma equipa de busca e salvamento, incluindo um recuperador-salvador.

No terreno estiveram também elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e da Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (dez elementos).

Após o resgate, a vítima, que se encontra politraumatizada, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pela Cruz Vermelha Portuguesa, com acompanhamento da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).