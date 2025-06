Turista ferido em despiste de bicicleta no Túnel da Via Expresso

Um turista de 33 anos sofreu, esta segunda-feira, um despiste enquanto circulava de bicicleta no Túnel do Pinheiro, na via expresso, na zona de Santana.Segundo fonte hospitalar, o homem apresentava ferimentos ligeiros nos membros superiores.

Após o alerta para o 112, duas equipas dos Bombeiros Voluntários de Santana deslocaram-se ao local para prestar assistência pré-hospitalar. A vítima foi estabilizada no local e posteriormente transportada para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Além dos Bombeiros Voluntários de Santana, estiveram também no local equipas de assistência da Via Expresso e uma patrulha da PSP para registar a ocorrência.