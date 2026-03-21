MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Turista ferido após queda em levada entre Maroços e Caniçal

    Turista ferido após queda em levada entre Maroços e Caniçal
    Equipa dos BMM realizou a operação de socorro.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
21 Março 2026
15:30
Turista sofreu queda numa levada em Machico e ficou ferido num braço. Foi socorrido pelos bombeiros e transportado para o hospital.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram acionados, este sábado, para socorrer um turista que sofreu uma queda na levada que liga os Maroços ao Caniçal, no concelho de Machico.

O homem ficou ferido num membro superior, o que motivou a intervenção da equipa de socorro no local do sinistro. A zona do incidente situava-se numa zona relativamente próxima da estrada, o que facilitou as operações de assistência e resgate dos bombeiros. Após receber os primeiros cuidados no local, a vítima foi transportada de ambulância para o serviço de urgência do Centro de Saúde de Machico, onde foi avaliada clinicamente.

Face à natureza dos ferimentos e à necessidade de acompanhamento hospitalar mais especializado, o turista acabou por ser transferido para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde deverá receber tratamento adequado.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como encara a grande subida do preço dos combustíveis?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas