Turista ferido após queda em levada entre Maroços e Caniçal

Turista sofreu queda numa levada em Machico e ficou ferido num braço. Foi socorrido pelos bombeiros e transportado para o hospital.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram acionados, este sábado, para socorrer um turista que sofreu uma queda na levada que liga os Maroços ao Caniçal, no concelho de Machico.

O homem ficou ferido num membro superior, o que motivou a intervenção da equipa de socorro no local do sinistro. A zona do incidente situava-se numa zona relativamente próxima da estrada, o que facilitou as operações de assistência e resgate dos bombeiros. Após receber os primeiros cuidados no local, a vítima foi transportada de ambulância para o serviço de urgência do Centro de Saúde de Machico, onde foi avaliada clinicamente.

Face à natureza dos ferimentos e à necessidade de acompanhamento hospitalar mais especializado, o turista acabou por ser transferido para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde deverá receber tratamento adequado.