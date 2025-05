Três feridos em colisão frontal no túnel entre o Arco da Calheta e a Madalena do Mar

Três pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira, na sequência de uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras, ocorrida no interior do túnel que liga o Arco da Calheta à Madalena do Mar.

A violência do embate provocou o encarceramento de uma mulher, sendo necessária a intervenção de uma equipa de desencarceramento para a retirar do interior da viatura.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta acorreram ao local com várias equipas de socorro pré-hospitalar, apoiadas por ambulâncias, viaturas de desencarceramento e de comando, num total de 12 operacionais e cinco meios.

As vítimas — dois homens e uma mulher, todos com idades até aos 30 anos — foram transportadas para o Funchal, onde deram entrada no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.