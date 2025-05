Trânsito muito congestionado na Via Rápida devido a acidente (com fotos)

O trânsito na Via Rápida está, nesta altura, fortemente congestionado no sentido Caniço–Funchal. Um acidente ocorrido na zona da Cancela, junto ao túnel do Pinheiro Grande (São Gonçalo), está a causar longas filas, sem alternativa viária disponível para os condutores.

A fila estende-se já entre o Caniço e São Gonçalo, e a circulação está igualmente mais lenta no sentido Machico–Caniço.

Segundo apurou o JM, não há registo de feridos, apenas danos materiais e perturbações na circulação. As equipas de assistência da Via Litoral estão no local a trabalhar para resolver a situação com a maior brevidade possível.