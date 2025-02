O trânsito na via rápida está, esta manhã, como aliás, já é habitual, bastante lento.

E os automobilistas que circulam no sentido São Martinho-Funchal, estão a sentir maiores dificuldades tanto na saída para Santo António, como na outras saídas para o centro da capital madeirense.

São largos minutos no ‘arranca-pára’, sendo que, como é possível ver na foto que nos foi enviada à redação, a circulação está mais fluída na faixa de sentido contrário (Funchal-Câmara de Lobos). Também esta manhã, as entradas para a via-rápida, no sentido Caniço-Funchal estavam complicadas.