Trabalhador faleceu no hospital

Apesar de terem sido cumpridos todos os esforços no socorro, o trabalhador que sofreu um acidente durante a tarde na obra de construção no Funchal, acabou por falecer no hospital.

A vítima estava a trabalhar quando, por razões ainda por apurar, sofreu uma queda de cerca de 5 andares, acabando por ser socorrido no local pela equipa médica da EMIR e pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Infelizmente acabou por falecer no hospital, independentemente dos trabalhos desenvolvidos pelas equipas médicas.