Suspeito de violação volta amanhã ao tribunal

O homem, de 21 anos, está em sede de 1.º interrogatório judicial.

A Polícia Judiciária (PJ) levou hoje a tribunal um homem, de 21 anos, suspeito da prática do crime de violação, em cumprimento de um mandado emitido pelo DIAP de Santa Cruz.

O primeiro interrogatório iniciou-se hoje à tarde, foi interrompido e continua, amanhã de manhã, apurou o JM.

Conforme esclarece uma nota enviada à redação, a investigação do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da PJ “permitiu apurar que os factos ocorreram na madrugada do passado dia 01 de abril, na vila do Caniçal, tendo sido vítima uma mulher de 23 anos”.