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Sismo de baixa magnitude registado a norte de Santana

    Sismo de baixa magnitude registado a norte de Santana
    O abalo teve o seu epicentro a 10 quilómetros de profundidade. IPMA
Lígia Neves

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
26 Março 2026
8:07

Foi registado, ontem ao final da noite, um sismo de magnitude 1.6 na escala de Richter, a norte do concelho de Santana.

O abalo, cujo epicentro ocorreu no mar, a 10 quilómetros de profundidade, foi assinalado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pelas 23h48.

As coordenadas deste fenómeno sísmico apontam para 33.081 graus norte de latitude e 16.917 oeste de longitude.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

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23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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