Sismo de baixa magnitude registado a norte de Santana

Foi registado, ontem ao final da noite, um sismo de magnitude 1.6 na escala de Richter, a norte do concelho de Santana.
O abalo, cujo epicentro ocorreu no mar, a 10 quilómetros de profundidade, foi assinalado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pelas 23h48.
As coordenadas deste fenómeno sísmico apontam para 33.081 graus norte de latitude e 16.917 oeste de longitude.
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